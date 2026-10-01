На Львівщині працівниця дитсадка побила 2-річну дівчинку, бо вона не попросилася в туалет

Фото: Прокуратура України

У Стрию Львівської області помічниці вихователя одного з дитячих садків повідомили про підозру після того, як вона, за даними слідства, кілька разів ударила дворічну дівчинку. Жінка нібито кричала на дитину та соромила її через те, що вона вчасно не попросилася в туалет

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За даними слідства, інцидент стався напередодні близько обіду в одному з дитячих садків Стрия. Дворічна дівчинка тимчасово проживає у цьому закладі.

Як встановили правоохоронці, помічниця вихователя побачила, що дитина не встигла вчасно попроситися в туалет. Після цього жінка почала кричати на дівчинку та соромити її через забруднений одяг.

За даними прокуратури, працівниця дитсадка схопила дитину за руку та кілька разів її ж рукою вдарила дівчинку по голові. Після цього вона продовжила кричати на дитину та ще тричі вдарила її власною рукою по нозі.

"Працівниця садка вхопила дитину за руку і її ж рукою кілька разів ударила її по голові. Продовжуючи кричати, вона ще тричі вдарила дівчинку своєю рукою по нозі", — зазначили у Львівській обласній прокуратурі.

Відеозапис інциденту виявив офіцер служби освітньої безпеки. Після цього правоохоронці встановили особу працівниці та обставини події.

У поліції Львівської області повідомили, що випадок стався у комунальному спеціальному дитячому садочку Стрия.

Помічниці вихователя повідомили про підозру за частиною 1 статті 126 Кримінального кодексу України — умисне завдання ударів, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень.

Наразі вирішується питання щодо відсторонення підозрюваної від посади.

Нагадаємо,що у Миколаєві до служби у справах дітей адміністрації Центрального району звернувся хлопчик, який просив забрати його із сім'ї через жорстоке поводження вітчима.