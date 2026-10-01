16:10  01 жовтня
Вбивство Фаріон: Зінченко отримав вирок
08:49  01 жовтня
На Закарпатті вантажівка влетіла у чотири авто біля КПП: є загиблий
10:26  01 жовтня
На Полтавщині п'яний водій на іномарці врізався у паркан: є травмовані
UA | RU
UA | RU
01 жовтня 2026, 20:43

На Львівщині працівниця дитсадка побила 2-річну дівчинку, бо вона не попросилася в туалет

01 жовтня 2026, 20:43
Читайте также на русском языке
Фото: Прокуратура України
Читайте также
на русском языке

У Стрию Львівської області помічниці вихователя одного з дитячих садків повідомили про підозру після того, як вона, за даними слідства, кілька разів ударила дворічну дівчинку. Жінка нібито кричала на дитину та соромила її через те, що вона вчасно не попросилася в туалет

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, інцидент стався напередодні близько обіду в одному з дитячих садків Стрия. Дворічна дівчинка тимчасово проживає у цьому закладі.

Як встановили правоохоронці, помічниця вихователя побачила, що дитина не встигла вчасно попроситися в туалет. Після цього жінка почала кричати на дівчинку та соромити її через забруднений одяг.

За даними прокуратури, працівниця дитсадка схопила дитину за руку та кілька разів її ж рукою вдарила дівчинку по голові. Після цього вона продовжила кричати на дитину та ще тричі вдарила її власною рукою по нозі.

"Працівниця садка вхопила дитину за руку і її ж рукою кілька разів ударила її по голові. Продовжуючи кричати, вона ще тричі вдарила дівчинку своєю рукою по нозі", — зазначили у Львівській обласній прокуратурі.

Відеозапис інциденту виявив офіцер служби освітньої безпеки. Після цього правоохоронці встановили особу працівниці та обставини події.

У поліції Львівської області повідомили, що випадок стався у комунальному спеціальному дитячому садочку Стрия.

Помічниці вихователя повідомили про підозру за частиною 1 статті 126 Кримінального кодексу України — умисне завдання ударів, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень.

Наразі вирішується питання щодо відсторонення підозрюваної від посади.

Нагадаємо,що у Миколаєві до служби у справах дітей адміністрації Центрального району звернувся хлопчик, який просив забрати його із сім'ї через жорстоке поводження вітчима.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
дитячий садок дитина Побиття Львівська область
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
Росія атакувала Україну 97 дронами: ППО знищила та подавила 78
01 жовтня 2026, 21:14
Підроблені держакти та незаконна реєстрація: на Київщині підозрюють реєстраторку
01 жовтня 2026, 20:16
Під Ужгородом масштабна пожежа на сміттєзвалищі: горить свіже сміття
01 жовтня 2026, 19:54
Удар по Південному мосту: зміна всіх правил гри
01 жовтня 2026, 19:35
Понад 35 влучань: у Херсоні російські обстріли пошкодили краєзнавчий музей
01 жовтня 2026, 19:34
На Житомирщині військового засудили за смертельний теракт
01 жовтня 2026, 19:20
Вбивство 17-річної дівчини на Київщині: справу 28-річного чоловіка передали до суду
01 жовтня 2026, 18:57
Під час бойового завдання загинув пілот МіГ-29 із бригади "Привид Києва"
01 жовтня 2026, 18:49
У Харкові поліція розслідує порушення недоторканності приватного життя 22-річної жінки
01 жовтня 2026, 18:27
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
Всі публікації »
Сергій Фурса
Микола Княжицький
Борислав Береза
Всі блоги »