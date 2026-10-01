На Житомирщині військового засудили за смертельний теракт

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На Житорщині військового засудили до ув'язнення. Він влаштував смертельний теракт

Про це повідомляє Офіс головного прокурора, передає RegioNews.

У вересні минулого року військовий у СЗЧ через месенджер Telegram почав шукати заробіток. Згодом він погодився працювати на росіян. За їхнім завданням він виготовив вибуховий пристрій. Для дистанційного підриву він дообладнав його мобільним телефоном.

Згодом він перевіз виготовлену вибухівку на таксі до одного з населених пунктів Житомирщини та сховав її в яру на території кладовища, замаскувавши серед сміття. Там він встановив ще один телефон, щоб росіяни могли спостерігати за територією.

Коли до замаскованої вибухівки наблизився інший військовослужбовець - росіяни привели вибухівку в дію. Внаслідок вибуху потерпілий загинув.

Суд засудив військового до 13 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Чернігівщині 17-річна агентка РФ отримала 10 років ув’язнення за шпигунство. Неповнолітня під виглядом поїздок у таксі збирала інформацію про українську протиповітряну оборону для коригування російських ударів.