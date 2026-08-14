Понад 600 км/год: Україна випробовує реактивні дрони-перехоплювачі "Шахедів"

Скриншот із відео

Перші українські реактивні дрони-перехоплювачі, призначені для боротьби з реактивними "Шахедами", проходять бойове тестування

Про це повідомив колишній міністр оборони України Михайло Федоров, передає RegioNews.

За його словами, він відвідав одне з підприємств, де виробляють такі безпілотники. Команда розробила реактивний дрон-перехоплювач, який завдяки реактивному двигуну здатен розвивати швидкість понад 600 км/год.

Наразі розробка проходить бойові випробування. За словами Федорова, очікуються результати тестування та перші підтверджені випадки знищення цілей.

Федоров зазначив, що кілька українських виробників уже мають рішення для протидії реактивним безпілотникам. За його словами, Росія поступово замінює звичайні "Шахеди" на реактивні версії, що створює новий виклик для української протиповітряної оборони.

"Це зміна стратегії війни в небі. Наша реакція має бути швидкою, щоб продовжувати перемагати Росію в кожному технологічному циклі", – зазначив Федоров.

Він нагадав, що минулого року Міністерство оборони почало системно розвивати напрям дронів-перехоплювачів. Зокрема, йдеться про відкриття ринку, проведення бойових тестувань та збільшення закупівель.

За словами Федорова, Україна нині має одну з найсучасніших систем "малої" ППО у світі, а український досвід у цій сфері вивчають інші армії.

Нагадаємо, Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ дистанційно-керований бойовий модуль "ШАБЛЯ МК19(М)" українського виробництва. Він призначений для ведення вогню з автоматичного гранатомета калібру 40 мм.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ отримали на озброєння роботизований комплекс "Спайдер".

Читайте також: Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії