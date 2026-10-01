У Харкові член ЕКОПФО отримав підозру через "зайві" 3 мільйона

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Завідувач одного з відділень ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології ім. П.В. Волошина НАМН України», який також є членом ЕКОПФО, отримав підозру від правоохоронців. Йдеться про недостовірні відомості до щорічної декларації

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Як кажуть правоохоронці, перед поданням звільності посадовець підтвердив, що ознайомився із внесеними даними та відповідає за їх повноту й достовірність. Проте згодом знайшли чимало розбіжностей.

Зокрема, виявилось, що посадовець не вказав у декларації нежитлове приміщення площею майже 220 квадратних метрів у Харкові. Приміщення коштує понад 650 тис. гривень та записане на його дружину.

Також у декларації не було вказано 870 тисяч гривень доходу дружини, отриманого від продажу автомобіля BMW X7. Крім цього, серед прихованих активів опинилися корпоративні права посадовця у приватній компанії на суму понад 70 тис. гривень.

Зокрема, посадовець не відобразив видатки на суму понад 1 млн грн.

"Окремо слідство встановило розбіжність у вартості його автомобіля Lexus LX570: у декларації вона була занижена на майже 600 тис. гривень.

У підсумку загальна сума незадекларованих активів склала більше 3,2 млн гривень", - кажуть в прокуратурі.

Нагадаємо, що Ужгородська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо чинного депутата Ужгородської міської ради. Його обвинувачують у внесенні недостовірних відомостей до декларації за 2024 рік.