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Вадим Денисенко політичний аналітик, медіаменеджер info@regionews.ua
01 жовтня 2026, 19:35

Удар по Південному мосту: зміна всіх правил гри

01 жовтня 2026, 19:35
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Останнім часом в україно-російській війні існували кілька червоних ліній. І одна з них - мости
Останнім часом в україно-російській війні існували кілька червоних ліній. І одна з них - мости
Фото з відкритих джерел
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1. Ми не бʼємо по кримському мосту, росіяни не бʼють по мостам через Дніпро. Сьогодні ця домовленість порушена.

2. Причина зміни російської мостової стратегії, схоже, криються в кількох моментах

- Росіяни мають, як мінімум, двомісячне вікно можливостей, поки Україна не має захисту від реактивних шахедів. Зараз, схоже, прийнято рішення перевірити, чи можуть ці шахеди пошкодити міст настільки, щоб він перестав функціонувати. Міст доволі сильна конструкція і одним ударом його не знести, але цілеспрямовані удари в одну точку, в теорії, можуть мати ефект. Зараз росіяни розпочали цей "експеримент".

- Путін свідомий того, що Україна спробує атакувати Кримський міст. Але, і це дуже важливо, на цьому етапі війни, кримський міст втратив те сакральне символічне значення, яке він мав на початку війни.

3. Путін вважає, що ми звʼязані зараз тиском Трампа щодо ударів по НПЗ і ми не посміємо асиметрично відповісти масштабуванням ударів по нафтозаводамина нафтоперевадці.

4. У нас немає вибору: нам треба піднімати ставки в переговорах з США і вимагати вплинути на РФ.

5. День атаки на міст вибраний не випадково. Це спеціально зроблено на день захисника. І це така собі відповідь на дозвіл проводити парад 9.05.2026

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Південний міст війна
 
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