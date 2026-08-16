Сили оборони вивели з ладу більшість логістичних центрів Wildberries у РФ

Фото: Міноборони

Сили оборони України вивели з ладу сім із десяти найбільших логістичних центрів російського маркетплейсу Wildberries

Про це повідомило Міністерство оборони України, передає RegioNews .

За даними відомства, у ніч проти 16 серпня після масштабної атаки безпілотників на Московську область припинив роботу логістичний вузол Wildberries в індустріальному парку "Коледіно". Йдеться про найбільший за площею склад компанії — 250 тисяч квадратних метрів.

Разом із ним після атаки був уражений склад у Домодєдові. Раніше повідомлялося про пожежу на найбільшому логістичному центрі Wildberries у Подольську Московської області.

"Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries", — заявили в Міноборони.

У відомстві наголосили, що російська логістична система відчуває наслідки війни, яку РФ розпочала проти України.

Нагадаємо, що Сили та засоби Військово-морських сил ЗСУ в ніч проти 16 серпня завдали удару по стартових позиціях і місцю дислокації російського берегового ракетного комплексу "Бастіон" у тимчасово окупованому Криму.