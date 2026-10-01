16:10  01 жовтня
Вбивство Фаріон: Зінченко отримав вирок
08:49  01 жовтня
На Закарпатті вантажівка влетіла у чотири авто біля КПП: є загиблий
10:26  01 жовтня
На Полтавщині п'яний водій на іномарці врізався у паркан: є травмовані
UA | RU
UA | RU
01 жовтня 2026, 21:14

Росія атакувала Україну 97 дронами: ППО знищила та подавила 78

01 жовтня 2026, 21:14
Читайте также на русском языке
Фото ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Сили протиповітряної оборони України протягом дня 1 жовтня знешкодили 78 із 97 російських ударних безпілотників. Близько 18:00 у повітряному просторі України залишалися ще близько 10 ударних БпЛА

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ, передає RegioNews.

Упродовж 1 жовтня з 6:30 до 18:00 російські війська атакували Україну 97 ударними безпілотниками. Серед них 66 були реактивними БпЛА "Гербера" та дронами інших типів.

За попередніми даними, українські сили протиповітряної оборони за цей період збили або подавили 78 безпілотників. Із них 55 були реактивними.

Водночас станом на 18:00 близько 10 ударних безпілотників залишалися у повітряному просторі України.

У Повітряних силах закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, що у Херсоні внаслідок російського обстрілу пошкоджені монумент-гаубиця на площі перед обласним краєзнавчим музеєм та будівля самого музею — пам’ятка історії та архітектури початку XX століття, позначена "Блакитним щитом" ЮНЕСКО.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Росія Україна атака ППО дрони
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
У Харкові член ЕКОПФО отримав підозру через "зайві" 3 мільйона
01 жовтня 2026, 20:55
На Львівщині працівниця дитсадка побила 2-річну дівчинку, бо вона не попросилася в туалет
01 жовтня 2026, 20:43
Підроблені держакти та незаконна реєстрація: на Київщині підозрюють реєстраторку
01 жовтня 2026, 20:16
Під Ужгородом масштабна пожежа на сміттєзвалищі: горить свіже сміття
01 жовтня 2026, 19:54
Удар по Південному мосту: зміна всіх правил гри
01 жовтня 2026, 19:35
Понад 35 влучань: у Херсоні російські обстріли пошкодили краєзнавчий музей
01 жовтня 2026, 19:34
На Житомирщині військового засудили за смертельний теракт
01 жовтня 2026, 19:20
Вбивство 17-річної дівчини на Київщині: справу 28-річного чоловіка передали до суду
01 жовтня 2026, 18:57
Під час бойового завдання загинув пілот МіГ-29 із бригади "Привид Києва"
01 жовтня 2026, 18:49
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
Всі публікації »
Сергій Фурса
Микола Княжицький
Борислав Береза
Всі блоги »