Росія атакувала Україну 97 дронами: ППО знищила та подавила 78

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Сили протиповітряної оборони України протягом дня 1 жовтня знешкодили 78 із 97 російських ударних безпілотників. Близько 18:00 у повітряному просторі України залишалися ще близько 10 ударних БпЛА

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ, передає RegioNews .

Упродовж 1 жовтня з 6:30 до 18:00 російські війська атакували Україну 97 ударними безпілотниками. Серед них 66 були реактивними БпЛА "Гербера" та дронами інших типів.

За попередніми даними, українські сили протиповітряної оборони за цей період збили або подавили 78 безпілотників. Із них 55 були реактивними.

Водночас станом на 18:00 близько 10 ударних безпілотників залишалися у повітряному просторі України.

У Повітряних силах закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, що у Херсоні внаслідок російського обстрілу пошкоджені монумент-гаубиця на площі перед обласним краєзнавчим музеєм та будівля самого музею — пам’ятка історії та архітектури початку XX століття, позначена "Блакитним щитом" ЮНЕСКО.