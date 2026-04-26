На Донеччині окупанти вдарили по будинках та церкві: є загиблі

За добу росіяни завдали 1 328 ударів по лінії фронту та житловому сектору. 47 об'єктів зруйновано, з них 20 - житлові будинки

Росіяни завдали три удари по Дружківці. Один із дронів влучив у цивільне авто. Внаслідок атаки троє людей дістали поранення. На жаль, одна людина загинула.

В Олексієво-Дружківці російський дрон вбив місцевого жителя.

Краматорськ росіяни атакували 11 разів. Внаслідок атаки поранений місцевий житель, пошкоджено два багатоквартирних будинки, п'ять автомобілів та трактор.

"На Слов’янськ війська рф скинули бомбу "КАБ-250". Травмовано мирного жителя. Пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, приміщення автовокзалу, адмінбудівлю, поштовий сервіс, релігійну споруду, розважальний комплекс, 2 торговельні приміщення, АЗС, цивільне авто", - розповіли в поліції.

Нагадаємо, у ніч на 25 квітня російські військові завдали масованого удару по Дніпру із застосуванням ракет та БпЛА. Відомо про чотирьох загиблих та 27 посстраждалих.

Близько 11:00 росіяни знову вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі. На той час овідомлялося про одну загиблу людину та девʼятьох постраждалих.