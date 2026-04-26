В Донецкой области оккупанты ударили по домам и церкви: есть погибшие

За сутки россияне нанесли 1328 ударов по линии фронта и жилому сектору. 47 объектов разрушены, из них 20 - жилые дома

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Россияне нанесли три удара по Дружковке. Один из дронов попал в гражданское авто. В результате атаки три человека получили ранения. К сожалению, один человек погиб.

В Алексеево-Дружковке русский дрон убил местного жителя.

Краматорские россияне атаковали 11 раз. В результате атаки ранен местный житель, повреждены два многоквартирных дома, пять автомобилей и трактор.

"На Славянск войска РФ сбросили бомбу "КАБ-250". Травмировано мирного жителя. Повреждены 5 многоквартирных домов, помещение автовокзала, админздание, почтовый сервис, религиозное сооружение, развлекательный комплекс, 2 торговых помещения, АЗС, гражданское авто", - рассказали в полиции.

Напомним, в ночь на 25 апреля российские военные нанесли массированный удар по Днепру с применением ракет и БПЛА. Известно о четырех погибших и 27 пострадавших.

Около 11:00 россияне снова ударили по многоэтажке в Днепре . В то время сообщалось об одном погибшем человеке и девяти пострадавших.