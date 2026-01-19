09:15  19 січня
Смертельна ДТП на столичній Кільцевій: водій Lincoln виїхав на зустрічну та загинув
08:11  19 січня
На Львівщині рятувальники допомогли травмованому туристу-лижнику
08:14  19 січня
У Харкові 70-річна жінка загинула під час катання з гірки
UA | RU
UA | RU
19 січня 2026, 10:39

Росія нарощує резерви під Покровськом і готує прорив – Сирський

19 січня 2026, 10:39
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російські війська продовжують спроби прорвати оборонні позиції українських підрозділів на напрямку Покровського у Донецькій області

Про це він інформує в соціальних мережах, передає RegioNews.

Сирський наголосив, що оперативна ситуація на цьому напрямку залишається складною й напруженою. Район агломерації Покровськ – Мирноград він охарактеризував як "виснажливе протистояння". Щодня в цій зоні відбувається близько півсотні бойових зіткнень.

За його словами, російські війська активізують свої дії, намагаючись посилити тиск. Ворог перекидає резерви до Покровська, намагається прорвати оборону українських військ як масованими штурмами, так і прихованим просуванням невеликих піхотних груп.

Головнокомандувач зазначив, що за результатами отриманих доповідей визначені ключові завдання для командирів і підрозділів, які продовжують оборону на цьому напрямку.

Особливу увагу приділено зміцненню стійкості оборони, безперервному логістичному забезпеченню, оптимізації вогневих ударів і налагодженню злагодженої взаємодії всіх рівнів управління.

Нагадаємо, протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1020 окупантів, два танки, три бронемашини і 39 артсистем. Загальні втрати армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули понад 1 мільйона 227 тисяч військових

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна Донецька область Покровськ фронт Сирський Олександр Станіславович
До 1000 ударних дронів щодня: Сирський попередив про плани РФ
19 січня 2026, 08:35
Українська делегація в США: результати переговорів від Зеленського і Умєрова
19 січня 2026, 07:28
РФ за тиждень випустила по Україні понад 1300 дронів та 1050 авіабомб – Зеленський
18 січня 2026, 12:45
Всі новини »
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Обстріл Запоріжжя: в області загорівся житловий будинок
19 січня 2026, 11:15
Росіяни чотирма ракетами атакували обʼєкт критичної інфраструктури в Харкові: є значні пошкодження
19 січня 2026, 11:05
На Прикарпатті на залізничному переїзді потяг протаранив легковик: троє постраждалих
19 січня 2026, 10:57
Намагалась стрибнути з мосту: на Закарпатті поліція врятувала жінку
19 січня 2026, 10:52
РФ суттєво пошкодила енергооб’єкт ДТЕК в Одесі: понад 30 тисяч родин залишилися без світла
19 січня 2026, 10:29
За перші тижні року над Сумщиною знищено понад 150 ворожих БпЛА
19 січня 2026, 10:23
Армія РФ вдарила по Харкову: у місті лунають вибухи
19 січня 2026, 10:15
Хаос як метод зовнішньої політики: підсумки першого року Трампа
19 січня 2026, 10:07
Росіяни завдали удару по Запоріжжю: можливі проблеми зі світлом та водою
19 січня 2026, 09:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
Всі блоги »