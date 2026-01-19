Росія нарощує резерви під Покровськом і готує прорив – Сирський

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російські війська продовжують спроби прорвати оборонні позиції українських підрозділів на напрямку Покровського у Донецькій області

Про це він інформує в соціальних мережах, передає RegioNews.

Сирський наголосив, що оперативна ситуація на цьому напрямку залишається складною й напруженою. Район агломерації Покровськ – Мирноград він охарактеризував як "виснажливе протистояння". Щодня в цій зоні відбувається близько півсотні бойових зіткнень.

За його словами, російські війська активізують свої дії, намагаючись посилити тиск. Ворог перекидає резерви до Покровська, намагається прорвати оборону українських військ як масованими штурмами, так і прихованим просуванням невеликих піхотних груп.

Головнокомандувач зазначив, що за результатами отриманих доповідей визначені ключові завдання для командирів і підрозділів, які продовжують оборону на цьому напрямку.

Особливу увагу приділено зміцненню стійкості оборони, безперервному логістичному забезпеченню, оптимізації вогневих ударів і налагодженню злагодженої взаємодії всіх рівнів управління.

Нагадаємо, протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1020 окупантів, два танки, три бронемашини і 39 артсистем. Загальні втрати армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули понад 1 мільйона 227 тисяч військових

