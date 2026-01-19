09:15  19 января
Смертельное ДТП на столичной Кольцевой: водитель Lincoln выехал на встречную и погиб
08:11  19 января
Во Львовской области спасатели помогли травмированному туристу-лыжнику
08:14  19 января
В Харькове 70-летняя женщина погибла во время катания с горки
UA | RU
UA | RU
19 января 2026, 10:39

Россия наращивает резервы под Покровском и готовит прорыв – Сирский

19 января 2026, 10:39
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска продолжают попытки прорвать оборонные позиции украинских подразделений в направлении Покровского в Донецкой области

Об этом он сообщает в социальных сетях, передает RegioNews.

Сырский подчеркнул, что оперативная ситуация в этом направлении остается сложной и напряженной. Район агломерации Покровск – Мирноград он охарактеризовал как "изнурительное противостояние". Ежедневно в этой зоне происходит около полусотни боевых столкновений.

По его словам, российские войска активизируют свои действия, пытаясь усилить давление. Враг опрокидывает резервы в Покровск, пытается прорвать оборону украинских войск как массированными штурмами, так и скрытым продвижением небольших пехотных групп.

Главнокомандующий отметил, что по результатам полученных докладов определены ключевые задачи для командиров и подразделений, продолжающих оборону в этом направлении.

Особое внимание уделено укреплению устойчивости обороны, непрерывному логистическому обеспечению, оптимизации огневых ударов и налаживанию слаженного взаимодействия всех уровней управления.

Напомним, за прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1020 кафиров, два танка, три бронемашины и 39 артсистем. Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли более 1 миллиона 227 тысяч военных

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война Донецкая область Покровск фронт Сырский Александр Станиславович
До 1000 ударных дронов в день: Сырский предупредил о планах РФ
19 января 2026, 08:35
Украинская делегация в США: результаты переговоров от Зеленского и Умерова
19 января 2026, 07:28
РФ за неделю выпустила по Украине более 1300 дронов и 1050 авиабомб – Зеленский
18 января 2026, 12:45
Все новости »
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Обстрел Запорожья: в области загорелся жилой дом
19 января 2026, 11:15
Россияне четырьмя ракетами атаковали объект критической инфраструктуры в Харькове: есть значительные повреждения
19 января 2026, 11:05
На Прикарпатье на железнодорожном переезде поезд протаранил легковушку: трое пострадавших
19 января 2026, 10:57
Пыталась прыгнуть с моста: на Закарпатье полиция спасла женщину
19 января 2026, 10:52
РФ существенно повредила энергообъект ДТЭК в Одессе: более 30 тысяч семей остались без света
19 января 2026, 10:29
За первые недели года над Сумщиной уничтожено более 150 вражеских БпЛА
19 января 2026, 10:23
Армия РФ ударила по Харькову: в городе раздаются взрывы
19 января 2026, 10:15
Хаос как метод внешней политики: итоги первого года Трампа
19 января 2026, 10:07
Россияне нанесли удар по Запорожью: возможны проблемы со светом и водой
19 января 2026, 09:54
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Остап Дроздов
Все блоги »