Россия наращивает резервы под Покровском и готовит прорыв – Сирский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска продолжают попытки прорвать оборонные позиции украинских подразделений в направлении Покровского в Донецкой области

Об этом он сообщает в социальных сетях, передает RegioNews.

Сырский подчеркнул, что оперативная ситуация в этом направлении остается сложной и напряженной. Район агломерации Покровск – Мирноград он охарактеризовал как "изнурительное противостояние". Ежедневно в этой зоне происходит около полусотни боевых столкновений.

По его словам, российские войска активизируют свои действия, пытаясь усилить давление. Враг опрокидывает резервы в Покровск, пытается прорвать оборону украинских войск как массированными штурмами, так и скрытым продвижением небольших пехотных групп.

Главнокомандующий отметил, что по результатам полученных докладов определены ключевые задачи для командиров и подразделений, продолжающих оборону в этом направлении.

Особое внимание уделено укреплению устойчивости обороны, непрерывному логистическому обеспечению, оптимизации огневых ударов и налаживанию слаженного взаимодействия всех уровней управления.

Напомним, за прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1020 кафиров, два танка, три бронемашины и 39 артсистем. Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли более 1 миллиона 227 тысяч военных

