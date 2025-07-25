Масовані обстріли Донеччини: окупанти вбили 2 і поранили 17 цивільних
Минулої доби, 24 липня, російська армія вбила двох мирних жителів Донецької області. Також поранення дістали 17 цивільних
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
За оперативними даними, росіяни вбили двох цивільних у Костянтинівці.
"Ще 17 людей в області за добу дістали поранення", — йдеться в повідомленні.
Загальна кількість жертв Росії на Донеччині (3 376 загиблих і 7 668 постраждалих) зафіксована без урахування Маріуполя та Волновахи.
Нагадаємо, минулої доби окупанти атакували понад 30 міст і сіл Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів постраждали шестеро мирних мешканців.
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