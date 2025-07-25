Массированные обстрелы Донецкой области: оккупанты убили 2 и ранили 17 гражданских

иллюстративное фото: Нацполиция

За прошедшие сутки, 24 июля, российская армия убила двух мирных жителей Донецкой области. Также ранения получили 17 гражданских

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По оперативным данным, россияне убили двух гражданских в Константиновке.

"Еще 17 человек в области за сутки получили ранения", - говорится в сообщении.

Общее число жертв России в Донецкой области (3 376 погибших и 7 668 пострадавших) зафиксировано без учета Мариуполя и Волновахи.