Внаслідок російських обстрілів поранені 6 жителів Херсонщини
Вчора окупанти атакували понад 30 міст і сіл Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів постраждали шестеро мирних мешканців
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулої доби під ворожими обстрілами перебували: Херсон, Дудчани, Білозерка, Золота Балка, Дар'ївка, Берислав, Станіслав, Софіївка, Львове, Миколаївка, Тягинка, Одрадокам'янка, Милове, Антонівка, Кізомис, Молодіжне, Наддніпрянське, Янтарне, Томина Балка, Садове, Суханове, Осокорівка, Качкарівка, Томарине, Веселе, Гаврилівка, Дніпровське, Зеленівка, Зміївка, Іванівка, Микільське, Монастирське, Новоолександрівка, Новотягинка, Ольгівка, Понятівка, Токарівка та Червоний Маяк.
За наявними даними, внаслідок обстрілів поранення дістали шестеро мирних жителів. Минулої доби окупанти били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Загарбники пошкодили багатоповерхівку та шість приватних будинків.
Нагадаємо, вчора російські війська атакували Сумську область. Внаслідок обстрілу загинула жінка.