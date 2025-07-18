фото: Офіс Генерального прокурора

Після викриття співпраці з російськими спецслужбами, священника з Донеччини судитимуть за державну зраду в умовах воєнного стану

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Прокурори Донецької обласної прокуратури передали до суду справу священнослужителя, якого підозрюють у державній зраді. Настоятель храму УПЦ у Волноваському районі встановив зв'язок із представником фсб рф та співпрацював з ним через Telegram.

Обвинувачений добровільно передавав розвіддані ворогу. Він регулярно надсилав російському куратору повідомлення про розташування українських військ, укріплень та техніки. Також інформував про ремонтні бази ЗСУ та бойову активність самохідної артилерії. Священник розумів, що дані можуть використовуватися для ударів по українських позиціях і населених пунктах.

Дії підозрюваного кваліфікували за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. За цей злочин передбачено покарання до 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Обвинувачений перебуває під вартою без можливості застави. Справу розслідували співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях.

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