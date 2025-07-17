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17 липня 2025, 19:29

У зоні примусової евакуації на Донеччині досі залишаються діти

17 липня 2025, 19:29
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У населених пунктах Донецької області, де проводиться примусова евакуація дітей, наразі залишаються 9 родин, у яких виховуються 12 дітей

Про це на онлайн-брифінгу повідомила начальниця служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

"У п’яти населених пунктах, де оголошена обов’язкова евакуація дітей у примусовий спосіб з батьками чи особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками, на сьогодні залишаються 12 дітей з 9 сімей", - повідомила вона.

Нагадаємо, примусова евакуація дітей із сім'ями в Донецькій області розпочалася у квітні 2023 року.

Як повідомлялось, у Донецькій області в зоні активних бойових дій залишаються понад 23 тисячі мирних жителів.

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