У зоні примусової евакуації на Донеччині досі залишаються діти
У населених пунктах Донецької області, де проводиться примусова евакуація дітей, наразі залишаються 9 родин, у яких виховуються 12 дітей
Про це на онлайн-брифінгу повідомила начальниця служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.
"У п’яти населених пунктах, де оголошена обов’язкова евакуація дітей у примусовий спосіб з батьками чи особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками, на сьогодні залишаються 12 дітей з 9 сімей", - повідомила вона.
Нагадаємо, примусова евакуація дітей із сім'ями в Донецькій області розпочалася у квітні 2023 року.
Як повідомлялось, у Донецькій області в зоні активних бойових дій залишаються понад 23 тисячі мирних жителів.
На Донеччині засудили агента РФ за "переписку з ФСБ"Всі новини »
16 липня 2025, 17:21СБУ викрила на Донеччині ще трьох інформаторів ФСБ, які допомагали РФ
16 липня 2025, 12:59Окупанти знищують врожай на Донеччині: вже згоріло понад 170 гектарів пшениці
16 липня 2025, 12:05
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
Судитимуть окупанта, який катував та грабував цивільних на Сумщині
17 липня 2025, 19:29На Одещині зник 17-річний хлопець
17 липня 2025, 19:15Стало відомо, скільки українців користуються застосунком Дія
17 липня 2025, 19:07Росія вдарила по Дніпропетровщині: поранено двох людей, зруйновано будинки
17 липня 2025, 18:57Трагедія на воді: у Дніпрі потонула 4-річна дитина
17 липня 2025, 18:57Журналісти відомого українського видання повідомили про тиск та спроби дискредитації їхньої діяльності
17 липня 2025, 18:35Стало відомо, скільки мирних жителів залишаються в зоні активних бойових дій на Донеччині
17 липня 2025, 18:19"Швидка допомога" для ухилянтів: на Закарпатті прикордонники затримали "мандрівників" у кареті
17 липня 2025, 17:59У Києві лікарю повідомили про підозру через смерть пацієнта після інʼєкції
17 липня 2025, 17:56
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Всі блоги »