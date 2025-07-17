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У Дніпрі отримав вирок чоловік, який влаштував вибух. Внаслідок інциденту серйозні опіки отримав один з прокурорів

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У Дніпрі суд затвердив угоду про визнання винуватості у справі про державну зраду та терористичний акт. Сам інцидент стався 6 червня цього року. У місті вибухнув автомобіль, всередині якого був прокурор: потерпілий отримав опіки та рвані рани рук і ніг.

Зʼясувалося, що за годину до вибуху судимий раніше чоловік розмістив під двигун машини рюкзак із вибуховим пристроєм. Зловмисник прибув до місця інциденту за три години до вибуху. Він імітував телефону розмову, але насправді в режимі реального часу транслював відео куратору.

Зловмисника затримали наступного дня. Це виявився чоловік, який раніше був судимий за зґвалтування і крадіжки. Суд призначив йому 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Одещині затримали двох російських агентів. Відомо, що вони готували ракетний удар по складу селітри в одному з морських портів. Зловмисниками виявились 29-річний чоловік та 56-річна жінка.