Стало відомо, скільки мирних жителів залишаються в зоні активних бойових дій на Донеччині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Донецькій області в зоні активних бойових дій залишаються понад 23 тисячі мирних жителів

Про це на онлайн-брифінгу повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

"На територіях, які віднесені до зони активних бойових дій, а це у нас 18 громад, залишаються 23 800 осіб, з яких 115 – це діти", - повідомив він.

Йдеться про такі громади: Шахівська, Мар’їнська, Торецька, Покровська, Мирноградська, Часовоярська, Бахмутська, Соледарська, Званівська, Сіверська, Іллінівська, Костянтинівська, Удачненська, Лиманська, Гродівська, Курахівська, Очеретинська та Новоселівська.

Нагадаємо, СБУ викрила на Донеччині ще трьох інформаторів ФСБ, які допомагали РФ.