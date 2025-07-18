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18 липня 2025, 07:20

Росія вдарила по житловому району Чугуєва: є поранені

18 липня 2025, 07:20
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Сьогодні близько 04:40 російські війська завдали удару по одному з житлових мікрорайонів Чугуєва, Харківської області

Про це повідомила міський голова Галина Мінаєва, передає RegioNews.

За її словами, внаслідок атаки постраждали щонайменше четверо мирних мешканців — їм вже надається медична допомога.

Пошкоджено житлові будинки, дільницю сімейного лікаря та один із закладів освіти.

На місці працюють профільні служби, які займаються ліквідацією наслідків обстрілу та надають допомогу постраждалим.

Як відомо, окупанти не вперше атакують місто.

Нагадаємо, минулого тижня російські війська завдали сім ударів БпЛА по Чугуєву. Пошкоджено житлові будинки, будівлю медичного закладу та промислове підприємство.

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