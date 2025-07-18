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18 липня 2025, 09:15

Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: є загиблий та поранені

18 липня 2025, 09:15
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Вночі російські війська атакували Дніпропетровщину ударними безпілотниками. Сили ППО збили три ворожі дрони. В області є жертва та поранені

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Внаслідок атаки на Павлоградський район у Вербківській і Богданівській громадах пошкоджене транспортне підприємство, виникла пожежа.

"Загинув 52-річний чоловік. Співчуття рідним та близьким. Ще двоє, 38 і 40 років, постраждали. Їм надали допомогу на місці", — поінформував очільник ОВА.

Також під ударом БпЛА опинилася Роздорська громада Синельниківського району. Там вогонь знищив та пошкодив транспортні засоби. По Нікополю ворог вдарив FPV-дроном.

Нагадаємо, минулої доби на Херсонщині росіяни вбили людину, постраждали дев'ятеро мирних мешканців.

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