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18 июля 2025, 09:35

Донетчина под обстрелами: россияне убили 4 и ранили 12 гражданских

18 июля 2025, 09:35
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иллюстративное фото: Нацполиция
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За прошедшие сутки, 17 июля, российская армия убила четырех мирных жителей Донецкой области. Также ранения получили 12 гражданских

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По оперативным данным, россияне убили двух гражданских в Константиновке и двоих - в Покровске.

"Еще 12 человек в области за сутки получили ранения", - говорится в сообщении.

Общее число жертв России в Донецкой области (3 361 погибший и 7 595 пострадавших) зафиксировано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, ночью российские войска атаковали Днепропетровщину ударными беспилотниками. В области погиб 52-летний мужчина, два человека ранены.

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