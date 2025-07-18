На Херсонщині росіяни вбили людину, постраждали 9 цивільних

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Вчора війська РФ атакували понад 40 міст і сіл Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів загинула людина, постраждали дев'ятеро мирних мешканців

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували: Херсон, Білозерка, Дудчани, Шляхове, Милове, Новодмитрівка, Берислав, Новоолександрівка, Комишани, Зимівник, Молодіжне, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Понятівка, Микільське, Одрадокам'янка, Бургунка, Львове, Миколаївка, Ольгівка, Тягинка, Кізомис, Антонівка, Садове, Придніпровське, Надіївка, Наддніпрянське, Берегове, Чорнобаївка, Велетенське, Зорівка, Дар'ївка, Гаврилівка, Шевченківка, Високе, Зміївка, Козацьке, Михайлівка, Саблуківка, Токарівка, Українка та Червоний Маяк.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 9 — дістали поранення", — йдеться в повідомленні.

Протягом 17 липня загарбники били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили багатоповерхівку та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили Пункт Незламності, зупинку громадського транспорту, господарську споруду, карету "швидкої" та приватний автомобіль.