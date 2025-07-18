07:46  18 липня
Штормове попередження: Україну накриють зливи та грози
05:40  18 липня
На Житомирщині корова впала в очисну споруду
03:05  18 липня
У Дніпрі стався скандал у маршрутці через російську музику
UA | RU
UA | RU
18 липня 2025, 08:20

На Херсонщині росіяни вбили людину, постраждали 9 цивільних

18 липня 2025, 08:20
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Вчора війська РФ атакували понад 40 міст і сіл Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів загинула людина, постраждали дев'ятеро мирних мешканців

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували: Херсон, Білозерка, Дудчани, Шляхове, Милове, Новодмитрівка, Берислав, Новоолександрівка, Комишани, Зимівник, Молодіжне, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Понятівка, Микільське, Одрадокам'янка, Бургунка, Львове, Миколаївка, Ольгівка, Тягинка, Кізомис, Антонівка, Садове, Придніпровське, Надіївка, Наддніпрянське, Берегове, Чорнобаївка, Велетенське, Зорівка, Дар'ївка, Гаврилівка, Шевченківка, Високе, Зміївка, Козацьке, Михайлівка, Саблуківка, Токарівка, Українка та Червоний Маяк.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 9 — дістали поранення", — йдеться в повідомленні.

Протягом 17 липня загарбники били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили багатоповерхівку та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили Пункт Незламності, зупинку громадського транспорту, господарську споруду, карету "швидкої" та приватний автомобіль.

Нагадаємо, вночі російська авіація бомбила Степногірськ Запорізької області КАБами. Загинув 64-річний чоловік.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ війна обстріли окупанти Херсон жертва Херсонська область постраждалі
Росіяни атакували авто головного рабина Херсона: в машині була маленька дитина
18 липня 2025, 07:49
Росія вдарила по житловому району Чугуєва: є поранені
18 липня 2025, 07:20
У Херсоні внаслідок атаки дрона поранено 36-річного чоловіка
17 липня 2025, 20:31
Всі новини »
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
Ворог атакував цивільну інфраструктуру Харківщини: постраждав чоловік
18 липня 2025, 09:29
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: є загиблий та поранені
18 липня 2025, 09:15
Безстроковість у воєнній риториці: можливі наслідки для армії та тилу
18 липня 2025, 09:12
Обстріли на Сумщині: за добу 105 атак, пошкоджено цивільну інфраструктуру
18 липня 2025, 08:53
На Вінниччині 14-річний підліток грався з друзями та проштрикнув ногу цвяхами
18 липня 2025, 08:45
В Одесі жінку протягнув по асфальту бус ТЦК: реакція військкомату
18 липня 2025, 08:29
Польща змінює правила надання притулку для українців: хто зможе залишитися безкоштовно
18 липня 2025, 08:12
Російська авіація бомбила Степногірськ КАБами: загинув чоловік
18 липня 2025, 07:50
Росіяни атакували авто головного рабина Херсона: в машині була маленька дитина
18 липня 2025, 07:49
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »