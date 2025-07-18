Російська авіація бомбила Степногірськ КАБами: загинув чоловік
Вночі 18 липня російська авіація завдала удари авіабомбами по селищу Степногірськ Василівського району. Внаслідок атаки загинув мирний житель
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, окупанти вдарили КАБами по житловій забудові громади. У кількох багатоповерхових будинках виникла пожежа.
"64-річний чоловік загинув внаслідок атаки росіян на Степногірську громаду. Його тіло щойно виявили на місці прильоту", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні вранці Росія атакувала Запорізький район "шахедами". Внаслідок ударів виникли пожежі, поранений 79-річний чоловік.
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