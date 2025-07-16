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На Донеччині чоловік отримав тюремний термін. Він сам визнав на суді, що дійсно передавав росіянам дані про ЗСУ

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У Словʼянську суд визнав громадянина винним у незаконній передачі інформації про розташування ЗСУ. За даними слідства, 11 та 25 квітня цього року чоловік у месенджері писав співробітник російської ФСБ. Він передав дані про розміщення біля житлових будинків військових автомобілів. Зрадник надсилав фото та географічні координати.

На суді чоловік не заперечував свою провину. Він заявив, що тепер критично ставиться до свого вчинку, і навіть засуджує це. Відомо, що він народився у Москві, офіційно не був працевлаштований, не був одружений.

Суд призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Харківщині викрили чергового агента РФ. Відомо, що він "зливав" росіянам локації ЗСУ на Ізюмському напрямку. Він шпигував за регіональними пунктами базування та переміщеннями Сил оборони України.