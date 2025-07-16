Окупанти знищують врожай на Донеччині: вже згоріло понад 170 гектарів пшениці
На Донеччині триває збирання врожаю ранніх зернових, однак українські аграрії змушені працювати під постійною загрозою обстрілів з боку російських військ
Про це повідомляє Донецька ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що з початку року в області сталося 28 пожеж на сільгоспземлях та агропідприємствах, з яких 25 — через прямі влучання дронів, снарядів або уламків боєприпасів.
Уже знищено 178 гектарів пшениці, що є серйозною втратою для продовольчої безпеки регіону, наголосили в ОВА.
"В умовах небезпеки, ризикуючи власним життям аграрії та рятувальники - працівники Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Донецької області докладають максимум зусиль для збереження хліба від пожеж", — йдеться у повідомленні адміністрації.
Нагадаємо, цього тижня росіяни обстріляли Харківщину. У Куп'янському районі горіла пшениця на полі в селі Шевченкове.