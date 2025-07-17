Стало известно, сколько мирных жителей остаются в зоне активных боевых действий в Донецкой области

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В Донецкой области в зоне активных боевых действий остаются более 23 тысяч мирных жителей

Об этом на онлайн-брифинге сообщил начальник отдела оперативно-очередной службы, связи, оповещения и информирования населения Департамента по гражданской защите, мобилизационной и оборонной работе Донецкой ОВА Дмитрий Петлин, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

"На территориях, отнесенных к зоне активных боевых действий, а это у нас 18 общин, остаются 23 800 человек, из которых 115 – это дети", - сообщил он.

Речь идет о таких общинах: Шаховская, Марьинская, Торецкая, Покровская, Мирноградская, Часовоярская, Бахмутская, Соледарская, Звановская, Северская, Ильиновская, Константиновская, Удачненская, Лиманская, Гродовская, Кураховская, Очеретинская и Новоселовская.

Напомним, СБУ разоблачила в Донецкой области еще трех информаторов ФСБ, которые помогали РФ.