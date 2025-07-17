Удар по Добропіллю: уже 2 загиблих, 26 поранених, сотні пошкоджених квартир

фото: Донецька ОВА

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Добропіллю на Донеччині зросла до 2 загиблих та 26 поранених

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За його словами, зруйновано або пошкоджено 54 торгові точки, 304 квартири у 13 житлових будинках, а також 8 автомобілів.

Нагадаємо, 16 липня у Добропіллі стався потужний вибух. Росіяни цілеспрямовано вдарили по торговому центру у середмісті. Було відомо про одну загиблу людині та понад два десятка поранених.