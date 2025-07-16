СБУ викрила на Донеччині ще трьох інформаторів ФСБ, які допомагали РФ

фото: СБУ

Служба безпеки викрила ще трьох інформаторів, які допомагали росіянам планувати свій наступ на Донеччині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Як зазначається, зловмисники шпигували за оборонними лініями українських військ у фронтових районах області. Найбільше ворога цікавили геолокації опорних пунктів та бойових позицій артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів на Краматорському напрямку.

Також російська спецслужба намагалася отримати агентурну інформацію про "запасні" маршрути руху української бронетехніки у напрямку передової.

Співробітники СБУ завчасно викрили російську агентурну мережу і затримали всіх трьох її учасників. Їм загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, за минулу добу на Донеччині окупанти поранили 11 цивільних.