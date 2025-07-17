Росія вбиває цивільних: за добу — троє загиблих, 29 поранених
Протягом минулої доби, 16 липня, російські військові завдали ударів по Донецькій області, внаслідок чого загинуло троє мирних жителів, а 29 осіб отримали поранення
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
За його словами, росіяни вбили двох людей у Добропіллі та одну людину у Зарічному.
Ще 29 людей за добу дістали поранення.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині (3357 загиблих і 7583 постраждалих) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Нагадаємо, 16 липня у Добропіллі стався потужний вибух. Росіяни цілеспрямовано вдарили по торговому центру у середмісті. Відомо про двох загиблих та 26 поранених.
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