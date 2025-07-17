На Херсонщині через російські обстріли поранені 3 цивільних
Протягом минулої доби, 16 липня, війська РФ атакували понад 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали троє мирних жителів
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулої доби під ворожими обстрілами перебували: Херсон, Антонівка, Берегове, Берислав, Білозерка, Бургунка, Веселе, Велетенське, Дар’ївка, Зміївка, Іванівка, Кізомис, Козацьке, Комишани, Львове, Микільське, Миколаївка, Милове, Михайлівка, Новоолександрівка, Новотягинка, Новодмитрівка, Нововоронцовка, Олександрівка, Ольгівка, Осокорівка, Одрадокам'янка, Придніпровське, Саблуківка, Садове, Станіслав, Софіївка, Токарівка, Томина Балка, Тягинка, Українка, Чорнобаївка та Широка Балка.
"Через російську агресію 3 людини дістали поранення", — йдеться в повідомленні.
Протягом 16 липня загарбники били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.
Нагадаємо, сьогодні вночі Дніпро опинився під масованою атакою російських дронів. Внаслідок ворожих обстрілів є жертва, ще п’ятеро людей постраждали.