Россия убивает гражданских: за сутки — трое погибших, 29 раненых

фото: Донецкая ОВА

За прошедшие сутки, 16 июля, российские военные нанесли удары по Донецкой области, в результате чего погибли трое мирных жителей, а 29 человек получили ранения

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин , передает RegioNews .

По его словам, россияне убили двух человек в Доброполье и одного человека в Заречном.

Еще 29 человек за сутки получили ранения.

Общее число жертв россиян в Донецкой области (3357 погибших и 7583 пострадавших) подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, 16 июля в Доброполье произошел мощный взрыв . Россияне целенаправленно ударили по торговому центру в центре города. Известно о двух погибших и 26 раненых.