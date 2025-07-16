Багато постраждалих: Росія завдала удару КАБом по "Аврорі" в Добропіллі
Потужний вибух у центрі Добропілля зруйнував будівлю та призвів до численних постраждалих серед мирного населення
Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.
Унаслідок російської атаки авіаційною бомбою по місту Добропілля на Донеччині постраждала будівля "Аврори". Удар завдали керованою авіабомбою (КАБ), що спричинило значні руйнування. Попередньо повідомляється про численні поранення серед цивільного населення. Точна кількість жертв поки що уточнюється.
За даними очевидців, вибух стався в центрі міста, неподалік від об’єкта, де могли перебувати мирні жителі. Рятувальні роботи тривають, під завалами можуть залишатися люди.
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