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Потужний вибух у центрі Добропілля зруйнував будівлю та призвів до численних постраждалих серед мирного населення

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

Унаслідок російської атаки авіаційною бомбою по місту Добропілля на Донеччині постраждала будівля "Аврори". Удар завдали керованою авіабомбою (КАБ), що спричинило значні руйнування. Попередньо повідомляється про численні поранення серед цивільного населення. Точна кількість жертв поки що уточнюється.

За даними очевидців, вибух стався в центрі міста, неподалік від об’єкта, де могли перебувати мирні жителі. Рятувальні роботи тривають, під завалами можуть залишатися люди.

Раніше повідомлялося, окупанти знищують врожай на Донеччині: вже згоріло понад 170 гектарів пшениці.