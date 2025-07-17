Атака на Харківщину: п'ятеро поранених, пошкоджені будинки й три "швидкі"
Минулої доби російські війська завдали ударів по трьох населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро мирних жителів
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, у Куп'янську постраждали два 53-річні і 59-річні чоловіки, 53-річна і 73-річна жінки.
Ворог активно застосовував різні типи озброєння: 24 некеровані авіаційні ракети, 2 керовані авіаційні бомби, 2 ударні дрони типу "Шахед" та 7 дронів-камікадзе (FPV).
Пошкодження інфраструктури:
- Куп’янський район: пошкоджено пожежну частину в селі Приколотне, два приватні будинки, багатоквартирний будинок, три карети "швидкої" та три легкові автомобілі в Куп’янську.
- Ізюмський район: пошкоджено приватний будинок у селі Вище Солоне.
Нагадаємо, протягом минулої доби росіяни завдали 602 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів зруйнована та пошкоджена інфраструктура.
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