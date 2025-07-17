Обстріли на Сумщині: майже 100 атак за добу, пошкоджена інфраструктура
Протягом минулої доби російські війська здійснили майже 100 обстрілів по 41 населеному пункту в 14 територіальних громадах області
Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок російських обстрілів території області загиблих і поранених серед мирних жителів немає.
Найбільше обстрілів зафіксовано в Сумському, Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував FPV-дрони, керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ із БпЛА
Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:
- у Середино-Будській громаді пошкоджено приватні домоволодіння та нежитлове приміщення;
- у Сумській громаді пошкоджено приватний будинок, нежитлове приміщення, автомобіль;
- у Шосткинській громаді пошкоджено легковий автомобіль та приватні будинки;
- у Білопільській громаді пошкоджено два приватних домоволодіння.
Повітряна тривога в області тривала 17 годин.
Нагадаємо, протягом минулої доби росіяни завдали 602 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів зруйнована та пошкоджена інфраструктура
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