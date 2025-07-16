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16 липня 2025, 13:38

На Харківщині ударний дрон поцілив у машину швидкої: поранено двох медиків

16 липня 2025, 13:38
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фото: Національна поліція
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Сьогодні, 16 липня, близько 09:00 у Куп'янському районі Харківської області на одній із переправ ворожий FPV‑дрон поцілив в автомобіль екстреної медичної допомоги

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Постраждали двоє медичних працівників — 53 річний водій та 59‑річна фельдшерка. Втім, вони відмовилися від госпіталізації.

На місце події прибули слідчо‑оперативна група, вибухотехніки та криміналісти для документування наслідків обстрілу.

Поліція кваліфікує інцидент як воєнний злочин — відкрито кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Сумщині російський дрон вдарив по медиках під час евакуації пораненого.

Раніше повідомлялося, що з початку літа через російські обстріли постраждали шестеро медиків екстреної медичної допомоги. Загалом пошкоджені 24 автомобілі швидкої, з яких два знищені вщент.

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