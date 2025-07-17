Удар по Доброполью: уже 2 погибших, 26 раненых, сотни поврежденных квартир
Количество пострадавших в результате вражеской атаки по Доброполью на Донбассе возросло до 2 погибших и 26 раненых
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.
По его словам, разрушены или повреждены 54 торговыех точки, 304 квартиры в 13 жилых домах, а также 8 автомобилей.
Напомним, 16 июля в Доброполье произошел мощный взрыв. Россияне целенаправленно ударили по торговому центру в центре города. Было известно об одном погибшем человеке и более двух десятках раненых.
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