Росія двічі вдарила по Нікополю: постраждали рятувальники та місцеві жителі
Увечері 16 липня російські війська завдали удару FPV-дроном по місту Нікополь на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загорівся вантажний автомобіль
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Під час ліквідації наслідків обстрілу ворог завдав повторного удару — ще один безпілотник уразив рятувальників, які працювали на місці події.
В результаті троє співробітників ДСНС отримали травми та були госпіталізовані до лікарні.
Також внаслідок обстрілу постраждали двоє цивільних — чоловік і жінка. Їм надано медичну допомогу.
Пожежу, що охопила площу 6 квадратних метрів, вдалося ліквідувати.
Нагадаємо, протягом усього дня 16 липня російська армія обстрілювала території Нікопольського району Дніпропетровської області. Під вогнем опинилися місто Нікополь, а також Покровська, Червоногригорівська та Мирівська громади.