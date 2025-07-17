Росія двічі вдарила по Нікополю: постраждали рятувальники та місцеві жителі

фото: ДСНС Дніпропетровщини

Увечері 16 липня російські війська завдали удару FPV-дроном по місту Нікополь на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загорівся вантажний автомобіль

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Під час ліквідації наслідків обстрілу ворог завдав повторного удару — ще один безпілотник уразив рятувальників, які працювали на місці події.

В результаті троє співробітників ДСНС отримали травми та були госпіталізовані до лікарні.

Також внаслідок обстрілу постраждали двоє цивільних — чоловік і жінка. Їм надано медичну допомогу.

Пожежу, що охопила площу 6 квадратних метрів, вдалося ліквідувати.

Нагадаємо, протягом усього дня 16 липня російська армія обстрілювала території Нікопольського району Дніпропетровської області. Під вогнем опинилися місто Нікополь, а також Покровська, Червоногригорівська та Мирівська громади.