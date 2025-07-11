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11 липня 2025, 12:15

Судитимуть правоохоронця з Донеччини, який за хабар обіцяв "відмазати" нетверезих водіїв

11 липня 2025, 12:15
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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За матеріалами ДБР судитимуть правоохоронця із Донеччини, який за хабар обіцяв не притягувати до відповідальності нетверезих водіїв

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Наприкінці 2024 року правоохоронець чергував на території Краматорського району Донеччини. Його напарники склали адміністративні протоколи на двох чоловіків за водіння автомобіля у нетверезому стані.

"Фігурант вирішив нажитися на правопорушниках. Він через месенджер запевнив чоловіків, що за 1 тисячу доларів США переконає своїх колег "забути" про задокументовані інциденти та знищить адмінпротоколи. Гроші він отримав, однак обіцянки про "анулювання" протоколів так і не виконав", - йдеться у повідомленні.

За скоєне правоохоронцю загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Донеччині військовослужбовець намагався продати зброю майже на 2 млн грн.

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