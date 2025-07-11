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По материалам ГБР будут судить правоохранителя из Донецкой области, который за взятку обещал не привлекать к ответственности нетрезвых водителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

В конце 2024 года правоохранитель дежурил на территории Краматорского района Донбасса. Его напарники составили административные протоколы на двоих мужчин за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

Фигурант решил нажиться на правонарушителях. Он через мессенджер заверил мужчин, что за 1 тысячу долларов США убедит своих коллег "забыть" о документированных инцидентах и уничтожит админпротоколы. Деньги он получил, однако обещания об "аннулировании" протоколов так и не выполнил", - говорится в сообщении.

За совершенное правоохранителю грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Донецкой области военнослужащий пытался продать оружие почти на 2 млн грн.