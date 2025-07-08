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Слідство триває, оголошено підозри ще 22 співробітникам колонії на Донеччині, причетним до жорстоких катувань полонених

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Слідчі Національної поліції оголосили про підозру ще 22 співробітникам "Калінінської виправної колонії" на Донеччині, які брали участь у катуваннях українських військовополонених та цивільних заручників. Ця колонія з 2014 року перебуває під контролем окупаційної адміністрації рф і фактично перетворена на місце, де систематично застосовували жорстоке поводження.

Працівники колонії під виглядом "охорони порядку" регулярно вдавалися до тортур, фізичних побиттів, психологічного насильства і принижень гідності утримуваних. Полонених змушували виконувати принизливі накази, співати гімн рф та так звані "патріотичні" пісні окупантів. Будь-яке "порушення" чи непокора каралася ударами руками, ногами, гумовими палицями або металевими предметами, що часто призводило до серйозних травм і тривалих страждань.

Наразі слідчі повідомили про підозру 37 особам, причетним до цих злочинів. Матеріали щодо шести керівників колонії вже передані до суду. Робота з встановлення інших учасників злочинного угруповання триває: за останніми даними, у колонії працювало понад вісімдесят співробітників, які могли бути причетні до злочинної діяльності.

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