12:20  08 липня
У Дніпрі обмежили рух вантажівок через спеку понад +28°C
10:51  08 липня
Трагічна ДТП на Львівщині: водій наїхав на жінку, яка лежала на дорозі
09:13  08 липня
На Вінниччині з дна річки підняли потопельника
UA | RU
UA | RU
08 липня 2025, 13:30

На Донеччині повідомлено про підозру ще 22 співробітникам колонії за катування українців

08 липня 2025, 13:30
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

Слідство триває, оголошено підозри ще 22 співробітникам колонії на Донеччині, причетним до жорстоких катувань полонених

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Слідчі Національної поліції оголосили про підозру ще 22 співробітникам "Калінінської виправної колонії" на Донеччині, які брали участь у катуваннях українських військовополонених та цивільних заручників. Ця колонія з 2014 року перебуває під контролем окупаційної адміністрації рф і фактично перетворена на місце, де систематично застосовували жорстоке поводження.

Працівники колонії під виглядом "охорони порядку" регулярно вдавалися до тортур, фізичних побиттів, психологічного насильства і принижень гідності утримуваних. Полонених змушували виконувати принизливі накази, співати гімн рф та так звані "патріотичні" пісні окупантів. Будь-яке "порушення" чи непокора каралася ударами руками, ногами, гумовими палицями або металевими предметами, що часто призводило до серйозних травм і тривалих страждань.

Наразі слідчі повідомили про підозру 37 особам, причетним до цих злочинів. Матеріали щодо шести керівників колонії вже передані до суду. Робота з встановлення інших учасників злочинного угруповання триває: за останніми даними, у колонії працювало понад вісімдесят співробітників, які могли бути причетні до злочинної діяльності.

Раніше повідомлялося, ексзаступника командира ЗСУ судитимуть за покривання знущань над солдатами.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Донецька область Донецьк в'язниця катування знущання колонія полонені злочин
Загинув під мінометним вогнем: у Києві попрощалися з поліцейським Миколою Гришковим
07 липня 2025, 19:18
Атаки на Костянтинівку: постраждала літня жінка, її син загинув
07 липня 2025, 19:02
Росія вдарила по Краматорську: є постраждалі
07 липня 2025, 14:49
Всі новини »
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
Заблукали в горах: рятувальники Івано-Франківщини допомогли трьом туристам
08 липня 2025, 14:44
Злочини проти людяності: понад 400 випадків торгівлі людьми з початку війни
08 липня 2025, 14:37
Інклюзивність на рейках: Укрзалізниця презентувала перший безбар'єрний вагон
08 липня 2025, 14:18
Росіяни завдали авіаударів по Костянтинівці: пошкоджено школу та житло
08 липня 2025, 14:07
Трагедія на Харківщині: жінка заблокувала бус, що віз її примусово мобілізованого сина
08 липня 2025, 13:58
Лише російська не заборонена: на тимчасово окупованих територіях росіяни позбуваються української та англійської
08 липня 2025, 13:56
На Волині в ДТП травмувалися троє підлітків: поліція з'ясовує обставини аварії
08 липня 2025, 13:53
Удар по ТЦК: що не так із системою комплектування
08 липня 2025, 13:33
На Черкащині викрили нелегальний вилов риби: збитки - понад 350 тисяч гривень
08 липня 2025, 13:10
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Михайло Ткач
Віктор Шлінчак
Всі блоги »