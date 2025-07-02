На Донеччині військовослужбовець намагався продати зброю майже на 2 млн грн

фото: ДБР

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю, який намагався незаконно реалізувати озброєння, що перебувало на балансі його військової частини у Донецькій області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

У квітні військовослужбовець через соцмережі знайшов "клієнта" та обміняв вкрадені в частині 26 гранат і 9 гранатометів на безпілотник. Згодом цей дрон був проданий цивільній особі за 40 тис. грн.

Після успішної оборудки військовий намагався продати ще 9 гранат і 3 гранатомети за 65 тис. грн, але був затриманий оперативниками ДБР.

Загалом задокументовано факти збуту 35 гранат і 12 гранатометів, що належали його підрозділу. Орієнтовна вартість зброї складає понад 1,7 млн грн.

За скоєне військовослужбовцю загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, судитимуть трьох офіцерів, які розкрадали пальне у військовій частині на Донеччині.