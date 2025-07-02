11:32  02 липня
У Києві затримали водія таксі, який побив співачку Тоню Матвієнко
10:22  02 липня
Масове отруєння шаурмою на Вінниччині: до лікарні потрапили 25 осіб
05:05  02 липня
На Тернопільщині розслідують загадкову смерть чоловіка
UA | RU
UA | RU
02 липня 2025, 10:09

На Донеччині військовослужбовець намагався продати зброю майже на 2 млн грн

02 липня 2025, 10:09
Читайте также на русском языке
фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю, який намагався незаконно реалізувати озброєння, що перебувало на балансі його військової частини у Донецькій області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

У квітні військовослужбовець через соцмережі знайшов "клієнта" та обміняв вкрадені в частині 26 гранат і 9 гранатометів на безпілотник. Згодом цей дрон був проданий цивільній особі за 40 тис. грн.

Після успішної оборудки військовий намагався продати ще 9 гранат і 3 гранатомети за 65 тис. грн, але був затриманий оперативниками ДБР.

Загалом задокументовано факти збуту 35 гранат і 12 гранатометів, що належали його підрозділу. Орієнтовна вартість зброї складає понад 1,7 млн грн.

За скоєне військовослужбовцю загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, судитимуть трьох офіцерів, які розкрадали пальне у військовій частині на Донеччині.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Донецька область ДБР торгівля зброєю зброя
Росіяни вбили мирного жителя Донеччини, є поранені
30 червня 2025, 09:10
У Донецькій області російські загарбники вбили двох цивільних і ще двох поранили
28 червня 2025, 10:02
На Донеччині комбата викрили у незаконній виплаті майже мільйона гривень бойових
27 червня 2025, 14:11
Всі новини »
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
У Києві затримали водія таксі, який побив співачку Тоню Матвієнко
02 липня 2025, 11:32
У перший день липня ЗСУ ліквідували понад 1100 окупантів, — Генштаб
02 липня 2025, 11:25
У Харкові викрили підпільну фабрику, яка випускала 45 тисяч пачок сигарет на добу
02 липня 2025, 11:09
Російський дрон атакував чоловіка в Херсоні: медики борються за його життя
02 липня 2025, 10:54
Уночі українські прикордонники знищили 5 ворожих "Шахедів"
02 липня 2025, 10:44
Україна атакувала російський НПЗ у Саратовській області: виникла пожежа
02 липня 2025, 10:35
На Вінниччині прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які заплатили по 10 000 доларів, щоб переплисти у Молдову
02 липня 2025, 10:33
Масове отруєння шаурмою на Вінниччині: до лікарні потрапили 25 осіб
02 липня 2025, 10:22
Окупанти вбили 2 цивільних на Донеччині, постраждали 10 людей
02 липня 2025, 09:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »