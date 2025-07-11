Донеччина під обстрілами: росіяни вбили 7 і поранили 9 мирних мешканців

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Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За оперативними даними, росіяни вбили трьох мешканців у Покровську. Також жертв терористів виявили у Заповідному, Родинському, Затишку і Віролюбівці.

"Ще 9 людей в області за добу дістали поранення", — йдеться в повідомленні.

Загальна кількість жертв Росії на Донеччині (3 343 загиблих і 7 510 постраждалих) зафіксована без урахування Маріуполя та Волновахи.