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11 липня 2025, 09:45

Донеччина під обстрілами: росіяни вбили 7 і поранили 9 мирних мешканців

11 липня 2025, 09:45
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Минулої доби, 10 липня, окупаційна російська армія вбила сімох мирних мешканців Донецької області. Поранення дістали дев'ятеро цивільних

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За оперативними даними, росіяни вбили трьох мешканців у Покровську. Також жертв терористів виявили у Заповідному, Родинському, Затишку і Віролюбівці.

"Ще 9 людей в області за добу дістали поранення", — йдеться в повідомленні.

Загальна кількість жертв Росії на Донеччині (3 343 загиблих і 7 510 постраждалих) зафіксована без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, за добу внаслідок російських обстрілів постраждали 14 мешканців Херсонщини.

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РФ обстріли загиблі окупанти постраждалі Філашкін Вадим Сергійович Донеччина
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