Епічна детонація: дрони СБУ висадили в повітря російські склади боєприпасів біля Харцизька

скріншот із відео

У ніч на 3 липня дрони Служби безпеки України успішно уразили склади боєприпасів російської армії в селі Велике Оріхове неподалік тимчасово окупованого Харцизька Донецька області

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що з 22:00 на ворожих складах лунали вибухи, а згодом розпочалася потужна вторинна детонація боєприпасів, виникла пожежа.

Харцизьк, що розташований неподалік від тимчасово окупованих Макіївки та Донецька, і має важливе стратегічне значення. Росіяни використовують місто як тилову базу. Ворог розмістив у ньому командні пункти, логістичні центри та склади з боєприпасами.

"Сезон літньої "бавовни" від СБУ в розпалі!", – заявили в спецслужбі.