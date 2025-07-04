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04 июля 2025, 00:15

Эпическая детонация: дроны СБУ взорвали российские склады боеприпасов возле Харцызска

04 июля 2025, 00:15
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скриншот с видео
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В ночь на 3 июля дроны Службы безопасности Украины успешно поразили склады боеприпасов российской армии в селе Большое Орехово недалеко от временно оккупированного Харцызска Донецкой области

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что с 22:00 на вражеских складах раздавались взрывы, а затем началась мощная вторичная детонация боеприпасов, возник пожар.

Харцызск, расположенный неподалеку от временно оккупированных Макеевки и Донецка, имеет важное стратегическое значение. Россияне используют город как тыловую базу. Враг разместил в нем командные пункты, логистические центры и склады с боеприпасами.

"Сезон летней "бавовны" от СБУ в разгаре!", – заявили в спецслужбе.

Напомним, недавно спецназовцы ГУР парализовали логистику оккупантов на Запорожье.

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