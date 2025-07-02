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02 липня 2025, 07:00

Гуркіт на залізниці: спецпризначенці паралізували логістику окупантів на Запоріжжі

02 липня 2025, 07:00
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скріншот із відео
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Днями рух опору у взаємодії з ГУР провели ще одну успішну операцію на тимчасово окупованій території Запорізької області. Вибухи двічі зруйнували залізничне полотно

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

Зазначається, що 26 червня рух ділянкою, яку російські загарбники активно використовували для логістики, паралізували на понад тиждень.

"1 липня 2025 року московити відновили шпали й рейки, пустили військовий товарняк, але трапився ще один залізничний гуркіт ― ворожий локомотив виведено з ладу; одна з ключових логістичних гілок окупаційної армії у Запорізькій області знову заблокована. Боротьба з російською нечистю триває!", ― йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 22 червня бійці ГУР успішно атакували поїзд російських загарбників на тимчасово окупованій території Запорізької області. Захисники спалили цистерни з пальним, призначеним для армії РФ.

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