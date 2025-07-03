За добу українські військові ліквідували 1000 росіян
Протягом минулої доби, 2 липня, Сили оборони України знищили 1 000 російських загарбників, танк, п'ять бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, 85 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 101 одиницю автомобільної техніки й автоцистерн
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить близько 1 023 090 солдат.
Нагадаємо, у 2025 році втрати російської армії склали понад 230 тисяч солдат.
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