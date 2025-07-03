08:22  03 липня
На Львівщині подружжя пенсіонерів влаштувало наркобізнес у себе вдома
06:10  03 липня
На Прикарпатті туристи заблукали в горах
05:05  03 липня
На Чернігівщині з дна річки підняли авто з тілом людини
UA | RU
UA | RU
03 липня 2025, 11:30

За добу українські військові ліквідували 1000 росіян

03 липня 2025, 11:30
Читайте также на русском языке
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби, 2 липня, Сили оборони України знищили 1 000 російських загарбників, танк, п'ять бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, 85 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 101 одиницю автомобільної техніки й автоцистерн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить близько 1 023 090 солдат.

Нагадаємо, у 2025 році втрати російської армії склали понад 230 тисяч солдат.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ війна військова техніка окупанти ЗСУ Генштаб втрати росіян
Сили оборони атакували позиції росіян на Курщині
03 липня 2025, 05:40
Прикордонники показали, як "Скорпіони" нищать росіян під Вовчанськом
03 липня 2025, 01:25
Бійці бригади "Форпост" знищили артилерійську установку, особовий склад та групу боєпостачання росіян
02 липня 2025, 13:53
Всі новини »
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
Очільниця "Слуги Народу" Олена Шуляк назвала три ключові реформи в Україні
03 липня 2025, 12:14
Окупанти вдарили КАБом по Дніпропетровщині: є жертва
03 липня 2025, 12:00
Момент влучання дрона по ТЦК у Полтаві потрапив на відеореєстратор
03 липня 2025, 11:41
СБУ викрила "крота" у ЗСУ: що відомо про спецоперацію на Львівщині
03 липня 2025, 11:19
Атака "шахедів" на будівлю ТЦК у Полтаві: загинули 2 людини, 11 поранені
03 липня 2025, 10:55
Росіяни вдарили по лікарні в Херсоні: з'явилися фото з місця атаки
03 липня 2025, 10:35
У Полтаві є загиблі через влучання в ТЦК та житловий будинок — Сухопутні війська
03 липня 2025, 10:28
На Рівненщині за півроку викрито 50 бурштинокопачів: вилучено понад тонну каміння
03 липня 2025, 10:14
Жахливі кадри з Полтави: 3 удари по будівлі ТЦК
03 липня 2025, 09:50
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »