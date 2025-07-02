ЗСУ вдарили по пункту управління російської армії на Донеччині

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Наразі втрати росіян уточнюються.

"Цей високоточний удар суттєво ускладнює здатність ворога планувати та вести операції в напрямках Покровська та Торецька", — йдеться в повідомленні.