ЗСУ вдарили по пункту управління російської армії на Донеччині
Ввечері 30 червня Сили оборони України успішно атакували пункт управління 8-ї загальновійськової армії РФ на тимчасово окупованій території Донецької області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Наразі втрати росіян уточнюються.
"Цей високоточний удар суттєво ускладнює здатність ворога планувати та вести операції в напрямках Покровська та Торецька", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на 1 липня тимчасово окупований Луганськ зазнав атаки безпілотників. У місті пролунали вибухи, після чого виникли масштабні пожежі. Також Донецьк атакували крилаті ракети та безпілотники.
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