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01 липня 2025, 12:00

Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії: інформація станом на 1 липня

01 липня 2025, 12:00
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Протягом минулої доби, 30 червня, Сили оборони України знищили 970 російських загарбників, шість бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 144 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 103 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить близько 1 020 980 солдат.

Раніше повідомлялося, що Україна створила унікальні перехоплювачі для знищення "шахедів".

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