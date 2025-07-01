Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії: інформація станом на 1 липня
Протягом минулої доби, 30 червня, Сили оборони України знищили 970 російських загарбників, шість бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 144 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 103 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить близько 1 020 980 солдат.
Раніше повідомлялося, що Україна створила унікальні перехоплювачі для знищення "шахедів".
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