Бійці ССО влаштували засідку та ліквідували групу росіян на кордоні

скріншот із відео

Про це повідомив пресцентр Сил спеціальних операцій Збройних сил України, передає RegioNews.

Наші бійці влаштували засідку на ворожу розвідувальну групу, яка намагалася проникнути на українську територію.

"В результаті запеклого бою ворожу групу знищено, одного військовослужбовця рф взято в полон. Тепер полонений дякує українським спецпризначенцям за те, що залишився живим", — йдеться в повідомленні.