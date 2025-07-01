Бійці ССО влаштували засідку та ліквідували групу росіян на кордоні
Воїни 6-го полку ССО "Рейнджер" знищили групу окупантів на Північно-Слобожанському (Сумському) напрямку
Про це повідомив пресцентр Сил спеціальних операцій Збройних сил України, передає RegioNews.
Наші бійці влаштували засідку на ворожу розвідувальну групу, яка намагалася проникнути на українську територію.
"В результаті запеклого бою ворожу групу знищено, одного військовослужбовця рф взято в полон. Тепер полонений дякує українським спецпризначенцям за те, що залишився живим", — йдеться в повідомленні.
Раніше воїни ССО показали, як нищать "жирні цілі" окупантів на прикордонні.
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