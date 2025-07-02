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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Потери россиян уточняются.

"Этот высокоточный удар существенно усложняет способность врага планировать и вести операции в направлениях Покровска и Торецка", — говорится в сообщении.