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02 июля 2025, 00:15

ВСУ ударили по пункту управления российской армии на Донетчине

02 июля 2025, 00:15
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Вечером 30 июня Силы обороны Украины успешно атаковали пункт управления 8-й общевойсковой армии РФ на временно оккупированной территории Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Потери россиян уточняются.

"Этот высокоточный удар существенно усложняет способность врага планировать и вести операции в направлениях Покровска и Торецка", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 1 июля временно оккупированный Луганск подвергся атаке беспилотников. В городе раздались взрывы, после чего возникли масштабные пожары. Также Донецк атаковали крылатые ракеты и беспилотники.

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