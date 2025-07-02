ВСУ ударили по пункту управления российской армии на Донетчине
Вечером 30 июня Силы обороны Украины успешно атаковали пункт управления 8-й общевойсковой армии РФ на временно оккупированной территории Донецкой области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Потери россиян уточняются.
"Этот высокоточный удар существенно усложняет способность врага планировать и вести операции в направлениях Покровска и Торецка", — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 1 июля временно оккупированный Луганск подвергся атаке беспилотников. В городе раздались взрывы, после чего возникли масштабные пожары. Также Донецк атаковали крылатые ракеты и беспилотники.
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